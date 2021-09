O 'clube dos 100 golos': conheça os maiores goleadores da Premier League

O jogo deste domingo na Premier League que colocou frente-a frente o Liverpool e o Leeds ficou marcado pelo feito de Mohamed Salah, ao tornar-se o mais recente jogador a atingir a marca dos 100 golos na Premier League. Para além do extremo egípcio, outros 29 jogadores já alcançaram esta marca ao serviço dos mais diferentes emblemas do principal escalão do futebol inglês. Numa lista repleta de craques, fique a conhecer aqui os 30 maiores goleadores da competição.[Créditos: Reuters, Getty Images, Twitter/Wigan, Twitter/CambridgeUnited, Twitter/Arsenal, EPA, Twitter/ManUtd, Twitter/NUFC, Twitter/LFC]