«O combate continua»: Reveladas as camisolas do Marselha para a próxima temporada

A Puma e o Marselha apresentaram os equipamentos do emblema francês para a próxima temporada sob o lema 'Le cOMbat Continue', uma campanha que abraça o espírito guerreiro do clube dentro e fora das quatro linhas. A camisola principal é inspirada na cultura arquitetónica da cidade, enquanto a secundária evoca a forte diversidade dos bairros de Marselha, com monumentos icónicos da cidade no seu design a simbolizarem a unidade do povo.