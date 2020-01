Dee Devlin, mulher de Conor McGregor subir ao octógnono após o irlandês vencer Donald Cerrone , sábado, naquele que foi o combate do regresso de McGregor ao UFC, após 15 meses ausente de competição. Também a avó do adversário quis cumprimentar o campeão irlandês, num duelo que teve na plateia vários rostos famosos. Veja as imagens. [Fotos: Reuters]