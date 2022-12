O detalhe de Bernardo Silva nos festejos: celebrou e voltou ao terreno de jogo para impedir reação suíça

Bernardo Silva protagonizou um momento curioso na celebração do primeiro golo de Portugal diante da Suíça . Quando todos os colegas celebravam fora do terreno de jogo, o craque do Manchester City voltou rapidamente para dentro do relvado, de forma a impedir que os suíços pudessem retomar o jogo e encarar Diogo Costa de forma totalmente isolada. (Fotos: SportTV)