O dia em que Gonçalo Paciência perdeu o lugar no sofá para um... leão

Desde que se colocou em quarentena voluntária, Gonçalo Paciência tem partilhado nas redes sociais algumas publicações nas quais vai mostrando alguns pormenores dos seus dias com um toque de humor. A mais recente, feita na quinta-feira, mostra uma sala bem diferente do habitual, com um leão no sofá e o avançado do Eintracht Frankfurt... no quadro. "Dia 7. O Lion ocupou o meu lugar na casa. Eu agora vivo numa pintura", escreveu o internacional luso, provocando reações hilariantes dos seus seguidores.