Depois de ter garantido a conquista do campeonato frente ao Sporting, em maio de 1987, o Benfica fez a festa e até o treinador dos leões se associou às celebrações. Como Record documentou na altura, John Mortimore serviu o treinador do Sporting, o compatriota Keith Burkinshaw, com champanhe, momento testemunhado pelo capitão das águias, Shéu Han.