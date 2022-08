O Dínamo Kiev-Benfica na Polónia contou no estádio... com um sportinguista

O jogo foi o Dínamo Kiev-Benfica, disputado na casa emprestada dos ucranianos, em Lodz, na Polónia. Contudo, houve espaço para um adepto rival das águias ver o jogo in loco. As imagens captadas por Record dão conta de um fã do Sporting e outro do Flamengo a assistirem, no estádio, ao embate do playoff da Liga dos Campeões. [Fotos: Paulo Calado]