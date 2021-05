O forte abraço entre Jorge Jesus e Amorim e o gesto técnico do treinador do Benfica que saltou à vista

Jorge Jesus e Rúben Amorim deram um forte abraço no túnel de acesso ao relvado antes do apito inicial. De acordo com a transmissão da BTV, o treinador do Benfica parece dizer algo ao ouvido do treinador dos leões e, de seguida, faz um gesto com três dedos, possivelmente indicando a conquista de três campeonatos nacionais. [Frames: BTV]