«O futebol é para os adeptos»: o protesto do Leeds antes do jogo com o Liverpool

O Leeds joga esta noite diante do Liverpool e não deixou passar a oportunidade para fazer notar a sua posição relativamente a toda a questão da Superliga Europeia. Para lá da tarja exibida nas bancadas, a equipa de Elland Road subiu para o aquecimento com camisolas de protesto, com a inscrição "Façam por merecê-lo" e "o futebol é para os adeptos". (Fotos: Reuters e EPA)