Pep Guardiola poderá ter deixado a desejar na preparação para o duelo da final da Liga dos Campeões, mas manteve todo o seu fair-play após o apito final no Estádio do Dragão. No momento de receber a medalha de finalista das mãos de Ceferín, o treinador do Manchester City beijou-a e colocou-a ao seu pescoço, ao contrário de grande parte dos seus jogadores, uma atitude que está a encantar os amantes do desporto nas redes sociais. [Imagens: Reuters e Action Images]