O gesto de Richarlison para com jovem adepto do Everton que derrete o coração dos ingleses

O Everton bateu ontem [segunda-feira] o Burnley, em jogo da quarta jornada da Premier League, mas para lá do resultado positivo conseguido pela equipa orientada por Carlo Ancelotti ficou marcado um belo gesto de Richarlison para com um jovem adepto dos 'toffees'. O avançado brasileiro, que foi titular na partida, foi substituído aos 81 minutos e quando já se encontrava no banco de suplentes deparou-se com um cartaz que continha a seguinte mensagem em português: "Faço 11 anos no sábado. Posso, por favor, ter a tua camisola?". O '7' do Everton não ficou indiferente ao pedido do jovem adepto e deu-lhe um presente que ficará para sempre na memória da criança e dos corações dos adeptos ingleses. [Imagens: Reuters]