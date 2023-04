O incrível projeto para a nova Bombonera: candidato à presidência promete estádio com mais de 110 mil lugares

As eleições para a presidência do Boca Juniors ainda estão longe (estão marcadas para final do ano), mas os candidatos começam a apresentar os seus mais fortes argumentos para tentar convencer os sócios. Um deles é o empresário Jorge Reale, que tem como grande bandeira da sua campanha a construção de um novo estádio para substituir a Bombonera. O plano é ambicioso e passa pela construção de raiz de um novo palco na Ilha Demarchi, a pouco mais de um quilómetro da atual Bombonera. Mas o mais incrível são os números: segundo o projeto apresentado pelo arquitecto Enrique Lombardi, a Bombonera 360 teria lotação para 112 mil espectadores, contaria com 444 espaços VIP, 78 cabines de transmissão televisiva e 4 mil lugares de estacionamento.