O jogo de Bale no banco de suplentes do Real Madrid que está a dar que falar

Gareth Bale está novamente debaixo das críticas e tudo por causa de um 'jogo' com uma garrafa de água, durante o jogo entre o Real Madrid e o Valencia ( terminou empatado 1-1 ). O avançado galês ficou no banco (entrou aos 69 minutos) e para "se entreter" começou a atirar a garrafa para que esta ficasse em pé... as várias tentativas levaram mesmo a que Casemiro e Militão também se distraíssem do jogo. Estas são as imagens que estão a dar que falar em Espanha, com muitos adeptos a criticarem a atitude de Bale.