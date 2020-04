A mulher de José Sá, guarda-redes português do Olympiacos, continua a dar que falar com a sua beleza e sensualidade.Confiante com a sua imagem, Raquel Jacob mostrou-se em lingerie, na sua casa, onde cumpre a quarentena com a família. "Fique em casa... de preferência na cama", escreveu a modelo na legenda da fotografia.