José Mourinho tem mais de 20 anos de carreira e elaborou um onze de sonho baseado nos jogadores treinados nos clubes por onde passou. O Chelsea prevalece nas escolhas do 'Special One' mas também há espaço para Inter Milão e Real Madrid. A lista é revelada pelo jornal 'The Mirror'. [Imagens: Reuters]