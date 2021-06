O memorial de homenagem a Neno em Guimarães

Várias dezenas de pessoas já fizeram questão de passar, na manhã deste sábado, pelo memorial de homenagem a Neno, instalado na estátua D. Afonso Henriques, em frente ao estádio do V. Guimarães, para prestar a última homenagem a uma figura ímpar do futebol português. Muitas Flores e adereços do clube foram depositados junto a uma imagem de Neno, acompanhada pela frase ‘eterno conquistador’, deixando todos os presentes visivelmente emocionados pelo desaparecimento abrupto de Neno, aos 59 anos [Texto José Santos]