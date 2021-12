O momento em que Gavi teve de sair de maca no Barcelona-Betis

À passagem dos 31 minutos do Barcelona-Betis , Gavi deixou-se cair no relvado, com dores na nuca, após ter sido atingido por uma bola rematada por Bellerin. O médio espanhol acabou por ter de ser substituído, tendo deixado as quatro linhas de maca. O Barcelona já reagiu ao infortúnio nas redes sociais, garantindo que não se trata de nada de grave. [Fotos: Lusa/EPA]