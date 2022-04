O momento em que o presidente do Arouca foi expulso após palavras a Fábio Veríssimo

Carlos Pinho, presidente do Arouca, foi expulso por palavras ao árbitro Fábio Veríssimo no momento em que o juiz se encaminhava para visualizar as imagens da entrada de David Simão sobre Pedrinho, que acabou por ver o cartão vermelho direto depois de primeiramente ter sido admoestado com um amarelo. Um outro elemento da equipa técnica do Arouca foi também expulso na sequência do lance, resultando num total de três vermelhos num curto espaço de tempo. Note-se ainda para um pequeno pormenor: o líder do Arouca estava na posse de um IQOS na mão esquerda no momento em que se dirigiu a Fábio Veríssimo. [Frames: Sport TV; Fotografias: Hugo Monteiro]