O momento em que o treinador do Toulouse confronta Di María no final do jogo

Logo após o apito final do Benfica-Toulouse (), Carles Martínez, técnico da turma francesa, saiu disparado do banco de suplentes a barafustar e foi direito a Di María, gerando-se um momento de maior tensão no centro do relvado. O internacional argentino, diga-se, deu o triunfo aos encarnados ao converter dois penáltis, o último dos quais em pleno período de compensação.

