O Leicesterna receção ao Aston Villa, em jogo a contar para a 1.ª mão da meia-final da Taça da Liga Inglesa. Ricardo Pereira, lateral português dos foxes, foi titular no encontro e chegou mesmo a assustar quando fez um corte no sobrolho. Apesar do choque, o internacional luso e ex-jogador do FC Porto foi assistido e prosseguiu até ao final da partida. [Imagens: LUSA / EPA]