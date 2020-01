[Originalmente publicado a 3 de novembro] É um momento que está a chocar o mundo do futebol. André Gomes lesionou-se com gravidade aos 77 minutos do jogo do Everton com o Tottenham, este domingo. Son Heung-min foi o responsável pela lesão arrepiante do internacional português e não conseguiu conter as lágrimas em pleno relvado de Goodison Park. O avançado sul-coreano foi imediatamente expulso pelo árbitro mas ficou no relvado para se inteirar da situação de André Gomes. Os companheiros de equipa, do Everton, e também os adversários ficaram chocados com a lesão do internacional português, tal como o público que presenciou ‘in loco’ o momento. Veja aqui o vídeo