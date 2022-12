Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Numa altura em que todos esperamos pela grande final do Campeonato do Mundo do Qatar, entre Argentina e França, nada como recordar as melhores imagens captadas pela objetiva do Paulo Calado, repórter-fotográfico do Record, nas bancadas do grande evento. Uma viagem de emoção e cor!