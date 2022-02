O Benfica visita, esta sexta-feira pelas 20H15, o Boavista em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin. As águias procuram encurtar distâncias para o segundo classificado, o Sporting, e Nélson Veríssimo deverá apostar neste onze inicial. (Imagens: Lusa, DR, Paulo Calado, Luís Manuel Neves, Bruno Teixeira Pires, José Gageiro e Peter Spark/Movephoto)

O onze provável do Benfica para o jogo com o Boavista no Bessa