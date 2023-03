E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica recebe o Club Brugge esta terça-feira, em jogo da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Roger Schmidt deverá apostar no seguinte onze para a partida, para a qual as águias partem com dois golos de vantagem. [Créditos: Pedro Ferreira e Reuters]