O Benfica recebe esta quarta-feira o Gil Vicente em jogo da 20.ª jornada da Liga Bwin (19 horas) e Nélson Veríssimo conta com dois 'reforços' de peso - um para o eixo da defesa e outro para o ataque.

O onze provável do Benfica para o jogo com o Gil Vicente com regresso... de dupla