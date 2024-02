O onze provável do Benfica para o jogo em Guimarães... com um regresso

Três dias depois da vitória no terreno do Vizela, por 2-1, o Benfica regressa hoje ao Minho. Mas apesar do pouco tempo de recuperação, Roger Schmidt não deverá fazer muitas mexidas no onze inicial. De acordo com o que foi possível apurar, o regresso de Morato à equipa titular é uma forte hipótese, o que poderá relegar Álvaro Carreras para o banco de suplentes. Veja acima o onze provável dos encarnados para o jogo com o V. Guimarães (20H30)