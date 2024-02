O onze provável do Sporting para a receção ao Young Boys

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Sporting recebe esta quinta-feira, pelas 20h00, o Young Boys, em jogo da 2.ª mão do playoff da Liga Europa. Os leões partem em vantagem depois de terem levado a melhor sobre o adversário na Suíça, por 3-1, com golos de Gyökeres, Gonçalo Inácio e Amenda na própria baliza. Veja as escolhas prováveis de Rúben Amorim para o encontro desta noite. (Imagens: Pedro Ferreira, Paulo Calado)