O Manchester City chegou à igualdade diante do FC Porto graças a um golo de penálti de Kun Agüero, na conversão de um castigo máximo após uma falta bastante contestada pelos dragões. Tudo por causa do lance que precede a falta de Pepe em Sterling, no qual Agustín Marchesín é pisado por Ilkay Gündogan. O árbitro, após consultar as imagens e com indicações do VAR, decidiu apontar para a marca dos onze metros, perante a surpresa dos jogadores portistas.