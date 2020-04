O jornal italiano 'Tuttosport' destaca este sábado as novas funções de Frederico Varandas na luta contra o coronavírus, apelidando-o de "presidente-médico". O diário transalpino anexa uma foto deste no hospital das Forças Armadas, em Lisboa, onde por estes dias o líder do clube de Alvalade desenvolve o seu trabalho nesta luta contra a pandemia.