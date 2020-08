A imagem acima é uma das que mais sucesso tem feito nas redes sociais nos últimos dias e mostra a incrível transformação física de alguns jogadores do Bayern Munique entre o arranque da temporada e o final da mesma. Há casos de jogadores que 'cresceram' de forma brutal, de tal forma que nas redes sociais uma das questões que se coloca é mesmo "o que andam os jogadores do Bayern Munique a comer?". É certo que alguns deles não têm mudanças tão evidentes, mas há outros que efetivamente parecem outras pessoas...

«O que andam a comer os jogadores do Bayern Munique?»: as imagens que levantam a dúvida do momento