O cumprimento caloroso entre Rui Costa e Frederico Varandas na gala Quinas de Ouro

É uma imagem que se tem repetido nos últimos tempos. Rui Costa e Frederico Varandas voltaram a encontrar-se, desta feita na gala Quinas de Ouro, e trocaram um caloroso cumprimento. Este reencontro surge dias depois de o presidente do Sporting ter criticado, de forma indireta, as declarações de Roger Schmidt após o dérbi, na 41.ª edição dos Rugidos de Leão. Os dois dirigentes já haviam estado bastante próximos durante a cerimónia de entrega de Prémios de Valor e Mérito desportivo do Instituto Português do Desporto e Juventude.