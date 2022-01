O top-10 dos craques com mais hat-tricks por clubes desde 2000

O portal 'Transfermarkt' realizou um 'top-10' dos jogadores com mais hat-tricks marcados desde 2000, incluíndo apenas as ligas denominadas 'Big 5' (inglesa, espanhola, alemã, italiana e francesa), num ranking que abrange todas as competições dessas ligas, e onde aparece um português e três jogadores que já não se encontram no ativo. Nota para os golos ao serviço das seleções, que não contam para este registo. (Imagens: Reuters, EPA, Action Images, Getty Images)