Obras da nova sede da Liga avançam: veja as imagens

A Liga promoveu uma visita às obras da nova sede do organismo, que ficará situado na freguesia de Ramalde, no Porto. O andamento dos trabalhos está a ser intenso e já existe a garantia de que não só ficarão prontos a breve trecho, como é certo que todos os serviços da Liga já passarão a funcionar nas novas instalações ainda este ano. As valências do espaço garantem ainda a realização de grandes eventos tanto no interior como exterior.