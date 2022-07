«Obrigado meu menino!»: Pizzi agradece a Gonçalo Ramos por dedicatória

Se dúvida existissem, Pizzi dissipou-as. A celebração de Gonçalo Ramos no primeiro golo do Benfica sobre o Newcastle foi efetivamente uma espécie de dedicatória do avançado ao (agora) ex-médio do clube da Luz. "Obrigado meu menino. Que craque", escreveu o médio que está de saída das águias, que contou ainda com uma resposta do jovem goleador através do Instagram: "Para ti, meu cota."