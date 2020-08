Os 10 brasileiros que deram show no Paris SG

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Um rápido olhar para o plantel do Paris SG permite entender que, no que diz respeito a brasileiros, qualidade não falta. Neymar, Marquinhos e Thiago Silva são os representantes canarinhos na formação liderada por Thomas Tuchel e são jogadores determinantes para a equipa. Não só pela qualidade como também pela forma como se estão a entranhar na história do clube da capital francesa. É certo que Neymar até já teve a sua dose de problemas com a direção do emblema, mas já se sabe que com o craque que passou por Santos e Barcelona antes de rumar à cidade da Torre Eiffel tudo tem uma dose de irreverência.



Algo que tem em comum com outro nome eterno do futebol brasileiro e também do Paris SG. Trata-se do icónico Ronaldinho Gaúcho, que figura nesta lista por ser, de longe, o melhor e mais histórico protagonista entre todos aqueles que, sendo nascidos em terras de Vera Cruz, tiveram a oportunidade de envergar a camisola dos parisienses.

Na passagem pela Cidade Luz, entre 2001 e 2003, ‘Dinho’ conquistou apenas a Taça Intertoto 2001, um fraco pecúlio tendo em conta aquilo que já mostrava como jogador. Teve problemas com o treinador Luis Fernández, que o acusava de gostar mais da noite francesa do que dos treinos, e isso também lhe dificultou a vida. Mas Ronaldinho é Ronaldinho e ainda hoje está no coração de todos os adeptos.