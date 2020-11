Os 10 mais: Cláusulas invulgares e para todos os gostos

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Quem acompanha o fenómeno futebol já está habituado a ouvir falar sobre a cláusula de rescisão, cada vez mais milionária e quase usada como uma arma de marketing. Contudo, existem muitas cláusulas pouco habituais e alguma delas que até entram na esfera da bizarria. Em 2011, por exemplo, o icónico Ronaldinho Gaúcho assinou pelo Flamengo e uma das alíneas do acordo com o emblema brasileiro era bem explícita: "O jogador pode sair duas noites por semana e deslocar-se a espaços de diversão noturna sem qualquer limite horário imposto." O compatriota Neymar alinhou pela mesma bitola em Barcelona, onde estava autorizado contratualmente a receber grupos de amigos vindos do Brasil, de duas em duas semanas, de forma a zelar pela sua ‘animação do ponto de vista psicológico’. E o rigoroso emblema catalão acatou...