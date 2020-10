Os 10 mais: heróis improváveis em finais

Em dia de reencontro entre as seleções de Portugal e de França, reativa-se na memória coletiva dos portugueses a sensacional vitória de Saint-Denis, a 10 de julho de 2016, que valeu a conquista do título europeu. Um feito histórico para o futebol nacional que teve como grande responsável o inesquecível Eder. Um herói improvável que decidiu a final com um disparo indefensável que perdurará para sempre. E ao recordarmos a forma como o então avançado do Lille – joga agora no Lokomotiv Moscovo – saiu do banco para gelar os franceses, lembramos também outros casos de jogadores que acabaram por resolver finais de grandes competições de seleções de uma forma que ninguém (ou quase) esperaria.