Os 10 Mais: Momentos memoráveis de 'tomba-gigantes' na Taça de Portugal

Com a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal em andamento – depois de o Sporting ter afastado o Paços de Ferreira na sexta-feira, as atenções estão hoje centradas no FC Porto-Tondela e no Benfica-Vilafranquense –, recordamos alguns dos momentos mais memoráveis da prova rainha do futebol nacional. Numa competição que tem sido fértil em surpresas ao longo dos mais de 80 anos de história – a 1.ª edição realizou-se em 1938/39 –, as maiores são naturalmente aquelas em que equipas dos escalões inferiores acabaram por eliminar um dos três grandes. Os verdadeiros tomba-gigantes.