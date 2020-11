O 'Transfermarkt' divulgou esta sexta-feira um 'onze' cheio de futuros craques sul-americanos, apenas com os jogadores mais valiosos do momento até 22 anos de idade. Uma lista com 8 jogadores brasileiros e nenhum argentino. De notar ainda a presença de um representante do campeonato português, consegue adivinhar quem é? [Imagens: Reuters, Action Images e Miguel Barreira]