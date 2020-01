Prova que anualmente presta homenagem a uma das melhores atletas portuguesas de sempre, a Meia Maratona Manuela Machado voltou este domingo a reunir milhares de corredores em Viana do Castelo, numa festa do 'running' que deixou momentos para mais tarde recordar. E como a prova principal teve 21 quilómetros (e uns pozinhos...), nada melhor do que mostrar os melhores com o recurso a 21 imagens. (Fotos: Matias Novo | Cream)