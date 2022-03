A 'StadiumDB.com' levou a cabo a habitual votação para melhor estádio do ano, de forma a premiar a arquitetura desportiva, e apresentou esta terça-feira o vencedor, selecionado após um total de 12.873 votos válidos [Créditos: 'StadiumDB.com']

São estes os 23 estádios mais bonitos do Mundo: concorda com as escolhas?