Os 25 clubes que mais receberam desde 2000: Benfica e FC Porto impressionam tubarões europeus

Benfica e FC Porto têm crescido (a olhos vistos) no panaroma europeu, sobretudo no que toca à compra e venda de jogadores. Numa lista recolhida pelo 'Transfermarkt', é possível ver como os dois emblemas portugueses fazem frente aos principais clubes europeus de futebol no capítulo da vendas de jogadores, com ambos a ultrapassarem os mil milhões de euros. Veja aqui a lista dos 25 clubes que mais receberam desde a entrada no novo milénio. [Imagens: Reuters e Action Images]