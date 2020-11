Os 30 mais valiosos fora dos 'Big 5': FC Porto e Benfica 'contribuem' com sete jogadores

É natural que os jogadores mais valiosos do Mundo estejam atualmente a competir nos cinco principais campeonatos, os denominados 'Big 5'. Contudo, continua a existir muito talento pelo Mundo fora. Este domingo, o 'Transfermarkt' revelou uma lista dos 30 jogadores mais valiosos que atualmente atuam fora dessas ligas, com a presença de atletas do FC Porto e Benfica, os únicos representantes do campeonato português. [Imagens: Twitter, Reuters e Action Images]