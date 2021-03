Os 5 jogadores que os ingleses veem com guia de marcha se Mourinho continuar no Tottenham

A humilhante derrota do Tottenham em Zagreb resultou na eliminação da Liga Europa e levou José Mourinho a criticar a atitude dos jogadores dos spurs. Nesta altura a continuidade do técnico português à frente da equipa londrina na próxima época não é um dado adquirido, mas caso o Special One se mantenha no cargo deverá promover uma pequena revolução no plantel e o jornal 'Mirror' acredita que estes cinco jogadores serão 'despachados'. [Imagens: Reuters e Action Images]