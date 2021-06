Os 'bicos-de-obra' que Ancelotti tem para resolver no Real Madrid

Carlo Ancelotti vai ter muito trabalho na preparação da época do Real Madrid, sobretudo no que diz respeito à definição do plantel. Entre as incertezas dos que lá estão, os que esperam a renovação do contrato e os muitos emprestados que aguardam a definição do seu futuro, o técnico italiano tem um sem-número de decisões importantes a tomar nos próximos tempos.