Os clubes que nunca desceram: três grandes incluídos numa lista com surpresas

Na sequência da despromoção do Santos, o futebol brasileiro passa a ter apenas duas equipas que nunca foram despromovidas (Flamengo e São Paulo). Um cenário similar à maior parte dos países da América do Sul e também da Europa, que normalmente têm poucas equipas que escaparam à descida. Em Inglaterra, por exemplo, todas as principais equipas já foram despromovidas (ainda que antes da fundação da atual Premier League), ao passo que em Itália apenas uma 'grande' consegue por agora escapar.