Os craques mais caros que Florentino Pérez contratou em 20 anos à frente do Real Madrid

Cumprem-se esta quinta-feira 20 anos desde que Florentino Pérez assumiu a presidência do Real Madrid. Neste período o líder merengue gastou uma fortuna astronómica em reforços 'galácticos' para a equipa e entre as 20 maiores transferências pagas há dois portugueses que conquistaram a Bola de Ouro. Um investimento que rendeu inúmeros títulos nacionais e internacionais, com destaque para as 5 Ligas dos Campeões. [Imagens: Lusa/EPA, Reuters e Action Images]