Ter um defesa goleador na sua equipa é o sonho de qualquer treinador de futebol. Existem, porém, alguns técnicos que podem sentir-se felizardos no sentido em que têm um jogador que assume o papel de ser fundamental no processo defensivo da equipa... mas também no ofensivo, contribuindo com golos. De acordo com os dados recolhidos pela 'Transfermarkt', estes foram os 25 defesas mais goleadores da última temporada desportiva de 2019/20 nas 10 principais ligas europeias, quatro deles têm ligações a clubes portugueses e ao nosso campeonato. [Imagens: Reuters, Action Images, Getty Images, Twitter, José Gageiro/Movephoto e Ricardo Jr.]