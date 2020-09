Os estádios com os nomes mais estranhos do Mundo

Dar um nome ao um estádio de futebol pode ser, muitas vezes, uma tarefa difícil. Contudo, com o passar do tempo o 'naming' atribuído a um recinto desportivo surge, cada vez mais, de contratos financeiramente vantajosos para os clubes. Numa lista com (muito provavelmente) os 10 estádios com os nomes mais estranhos do Mundo temos de tudo, desde nomes inspirados em cadeias de restauração, companhias de seguro ou até mesmo contratos com a Nestlé... [Imagens: Getty Images, Reuters, Action Images e Twitter]