Os gastos milionários de Mourinho nos clubes por onde passa

Habituado a gastos milionários, José Mourinho vai ter de adaptar-se a uma nova realidade e aproveitar ‘saldos’ para reforçar o plantel do Tottenham . A imprensa inglesa garante que o técnico português terá um orçamento reduzido de forma significativa na próxima temporada, face ao rombo nas finanças dos clubes em virtude da pandemia da Covid-19. Com as competições suspensas, não há receitas e a crise terá consequências na estratégia de abordagem ao próximo mercado de transferências. Confira aqui os gastos do treinador português por clube e a maior contratação em cada um deles